نقطة مهمة يجب التفكير فيها قبل تملك المنزل بتمويل عقاري

يؤجل عدد كبير من المواطنين قرار تملك المنزل بالتمويل العقاري بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

نصيحة لشراء منزل بالتمويل

وفي هذا السياق وجه المستشار المالي عاصم الرحيلي نصيحة لهؤلاء الأشخاص، موضحًا أن ما سيتم توفيره في انخفاض أسعار الفائدة قد يدفع إلى زيادة في أسعار العقارات.

وقال الرحيلي: إن من يرغب في شراء منزل بالتمويل العقاري عليه أن يترك فكرة سعر الفائدة والنظر إلى مدى إمكانيته في تحمل الأقساط.

ولفت الرحيلي إلى أن العقارات ستستمر أسعارها في الارتفاع، وقد تمر بتذبذبات مثل الأسهم، كما أن البنوك لا تعطي سعر فائدة على مدى 20 عامًا بسعر فائدة اليوم بل يأخذ متوسط سعر الفائدة.

انخفاض حجم التمويل العقاري

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 5.97 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023 بانخفاض قدره 55% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وتراجعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 832 مليون ريال وبنسبة 12% مقارنة بشهر مايو 2023.

واستحوذ التمويل المقدم للفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال يونيو الماضي بقيمة 4.24 مليار ريال وبنسبة 71%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.43 مليار ريال، ثم الأراضي بـ297 مليون ريال

ووفقًا للبيانات الصادرة عن ساما، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر يونيو 2023 نحو 7.62 ألف عقد، بانخفاض قدره 54% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يخص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر يونيو الماضي 198 مليون ريال بانخفاض قدره 44% مقارنة بشهر يونيو 2022.