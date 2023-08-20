نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يدخل حيز النفاذ

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يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم الأحد وفقًا لما أعلنه ديوان المظالم -ممثلًا في الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري- في وقت سابق.
وحدد ديوان المظالم إطلاق منصة التنفيذ الرقمية التي تبدأ اليوم الأحد بتلقي طلبات التنفيذ والمنازعات؛ على أن تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يومًا الأولى للسندات التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى.
واشترط القرار تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية من خلال الربط المباشر مع المنصات الحكومية، وعدم قبول أي طلب خلاف ذلك؛ بما يضمن تحقيق عدالة التنفيذ وسرعة استيفاء الحقوق.
يذكر أن النظام ينص على أن تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصدار قرارات إدارية فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها.