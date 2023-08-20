نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يدخل حيز النفاذ

وحدد ديوان المظالم إطلاق منصة التنفيذ الرقمية التي تبدأ اليوم الأحد بتلقي طلبات التنفيذ والمنازعات؛ على أن تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يومًا الأولى للسندات التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى.

واشترط القرار تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية من خلال الربط المباشر مع المنصات الحكومية، وعدم قبول أي طلب خلاف ذلك؛ بما يضمن تحقيق عدالة التنفيذ وسرعة استيفاء الحقوق.

مزايا نظام التنفيذ