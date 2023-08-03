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18 جامعة تعلن العودة إلى نظام الفصلين

نظام الفصلين للجامعات أكثر توازنًا ومرونة من الثلاثة فصول

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ مساءً
نظام الفصلين للجامعات أكثر توازنًا ومرونة من الثلاثة فصول
المواطن - فريق التحرير

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أكد المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي، أن نظام الفصلين للجامعات أكثر توازنًا ومرونة من الثلاثة فصول.

العودة لنظام الفصلين

ولفت الحمادي، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، إلى أن أغلب الجامعات واجهت صعوبات خلال العامين السابقين؛ لذلك قررت العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين بدلًا من الثلاثة.

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وأوضح الحمادي أن الفصلين الدراسيين أكثر توازنًا من الثلاثة فصول، فضلًا عن توفيره مزيدًا من المرونة لتطوير هيئة التدريس وتطوير الطلاب أيضًا.

صعوبات الثلاثة فصول

وأشار إلى بعض الصعوبات التي كانت تواجهها بعض الجامعات العامين الماضيين خلال تجربة الثلاثة فصول، منها قلة المشاريع، قلة فترة التدريب الصيفية، بالإضافة إلى عدد المقررات الدراسية، حيث اضطرت بعد الجامعات العام الماضي إلى زيادة عدد الساعات.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت نحو 18 جامعة العودة للدراسة بنظام الفصلين، وسط تأكيد من عدد من المختصين بأن نظام الفصول الثلاثة للجامعات مرهقة على الطلاب والكوادر التعليمية.

 

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