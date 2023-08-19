نفاد تذاكر حفل تقديم نيمار ومباراة الهلال ضد الفيحاء

نفدت جميع تذاكر حفل تقديم النجم البرازيلي نيمار، ومباراة الهلال ضد الفيحاء، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

نفاد تذاكر حفل تقديم نيمار

وأعلن حساب القوة الزرقاء الرسمي على منصة “إكس”، عن نفاد تذاكر حفل نيمار ومباراة الهلال ضد الفيحاء بالكامل، وعلق قائلًا: “موعدنا اليوم في الدرة.. بتفاعلكم المستمر نبهر العالم”.

وجهزت الجماهير الهلالية تيفو مميزًا لمباراة الفيحاء اليوم، لتقديم نيمار، كلاعب جديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وحمل كلمة WELCOME، وصورة لوجه النجم البرازيلي، للترحيب به.

ومن المقرر أن يبدأ حفل تقديم نيمار عند الساعة 7:15 مساء اليوم السبت، علمًا بأنه وصل إلى العاصمة الرياض بالأمس، بعد توقيعه على عقد مع الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين حتى عام 2025، قادمًا من باريس سان جيرمان.

مباراة الهلال ضد الفيحاء

وستنطلق مباراة الهلال ضد الفيحاء، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الفيحاء الذي يتواجد في المركز الثامن.