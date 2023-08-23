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ضمن منافسات الجولة الثالثة

نفاد تذاكر مباراة الرائد ضد الهلال

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
نفاد تذاكر مباراة الرائد ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الرائد، اليوم الأربعاء، عن نفاد جميع تذاكر مباراة الرائد ضد الهلال ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، وذلك بعد يومين من طرحها.

مباراة الرائد ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرائد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

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وتم طرح تذاكر مباراة الرائد ضد الهلال عبر موقع تذاكر نادي الرائد، وجاءت الأسعار، كالتالي؛ 20، 35، 50، 60 و75 ريالًا، قبل أن يعلن النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن انتهاء عملية البيع اليوم.

مباراة الرائد ضد الهلال
نفاد التذاكر – المصدر @alraedclub

الفريقان بدوري روشن

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، خاصة بعد خسارته في أول جولتين من دوري روشن السعودي أمام الاتحاد وأبها.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @alraedclub

على الجانب الآخر، يطمح الزعيم بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس لمصالحة جماهيره وحصد الثلاث نقاط في مباراة الرائد ضد الهلال، وذلك بعد تعادله ضد الفيحاء في الجولة الماضية.

وقبل المباراة المقبلة، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد جدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون رصيد، فيما يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر بالتساوي مع الأهلي والاتفاق.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

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