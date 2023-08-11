نقل أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يقود تنفيذ عملية المرحلة الطارئة من إنقاذ خزان صافر المتهالك، نجاح العملية لمنع التسرب النفطي في البحر الأحمر، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

1.1 مليون برميل

ووفقًا لقناة الحرة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، أضاف البرنامج أنه تم نقل أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط من خزان صافر الراسي قبالة الساحل اليمني؛ لمنع حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية.

وكانت الأمم المتحدة قد جمعت تعهدات مالية ومساهمات من الجمهور، والدول والمانحين بمقدار 115 مليون دولار أمريكي، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مبلغ إضافي بمقدار 28 مليون دولار لإنهاء العمل.