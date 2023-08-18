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لاستكمال علاجها

نقل طفلة بطائرة الإخلاء الطبي من أبو ظبي للسعودية

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
نقل طفلة بطائرة الإخلاء الطبي من أبو ظبي للسعودية
المواطن - فريق التحرير

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نقلت طائرة الإخلاء الطبي، طفلة سعودية من مدينة أبو ظبي الإماراتية إلى السعودية؛ لاستكمال علاجها، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة في خدمة المواطنين، وبمتابعة من وزير الخارجية فيصل بن فرحان.

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الإخلاء الطبي

يعتبر الإخلاء الطبي التابع لوزارة الدفاع مفخرة للسعودية لما يملكه من إمكانات كبيرة جدًّا تسهم في إنقاذ الحالات الطارئة، إذ يمتلك عددًا كبيرًا من الطائرات المجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية لتسهيل عمليات الإخلاء.

ولدى الإخلاء الطبي مجموعة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، تتمثل في الطيارين والفنيين ذوي الخبرة العالية من العسكريين والمدنيين والأطباء والممرضين الذين يقدمون أفضل الخدمات الصحية للمرضى على متن الطائرات أثناء عملية الإخلاء الطبي الجوي.

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