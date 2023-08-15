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في الجولة الثانية من دوري روشن

نقل مباراة الهلال ضد الفيحاء إلى ملعب الملك فهد

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
نقل مباراة الهلال ضد الفيحاء إلى ملعب الملك فهد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل مباراة الهلال ضد الفيحاء في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

الهلال ضد الفيحاء

وستقام المباراة في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بدلًا من إقامتها على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز”.

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وبعد نهاية الجولة الأولى، يتواجد نادي الاتحاد في المركز الأول برصيد 3 نقاط يليه كل من الأهلي والفيحاء والهلال والاتفاق والرياض والطائي ولكل منهم 3 نقاط.

وحصل كل من الفتح والتعاون والشباب والأخدود على نقطة، بينما لم يحصد أي نقطة كل من النصر والوحدة وضمك والحزم والخليج وأبها والرائد في جدول ترتيب الدوري السعودي.

ناصر الدوسري - الهلال والفيحاء

نتائج مباريات الجولة الأولى

وكانت مباريات الجولة الأولى في دوري روشن جاءت نتائجها كالتالي: “الأهلي هزم الحزم بثلاثية لهدف وفاز الطائي على ضمك وفاز الفيحاء على الخليج بثلاثية لهدف.

أما الرياض ففاز على الوحدة بهدف وتعادل الفتح مع التعاون بهدف لكل فريق.

وفي مباريات الاثنين، فاز الاتحاد على الرائد بثلاثية دون رد وفاز الهلال على أبها بثلاثية لهدف وفاز الاتفاق على النصر بهدفين لهدف، أما الشباب فتعادل مع نادي الأخدود بهدف لكل فريق.

وستنطلق مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي الخميس المقبل بإقامة مباراتي “ضمك ضد الرياض” و”الخليج ضد الأهلي”.

الهلال والفيحاء 1 - سعود عبدالحميد

بينما يوم الجمعة المقبل سيلعب “الأخدود ضد الفتح، النصر ضد التعاون، الوحدة ضد الشباب، الحزم ضد الاتفاق”.

وفي يوم السبت سيلعب “أبها ضد الرائد والهلال ضد الفيحاء، والاتحاد ضد الطائي”.

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