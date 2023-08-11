نقل مواطنة من جورجيا لاستكمال علاجها بالسعودية

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أعلنت السفارة السعودية في جورجيا، أنه تم نقل مواطنة عن طريق الإخلاء الطبي، بالتنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال علاجها بالمملكة.
وقالت السفارة في منشور عبر منصة إكس، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من وزير الخارجية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة قامت السفارة اليوم بنقل مواطنة عن طريق طائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجها، مع تمنيات السفارة لها الشفاء العاجل.