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لمواطنين وطفل

نقل 3 حالات بطائرة الإخلاء الطبي من دبي للسعودية

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
نقل 3 حالات بطائرة الإخلاء الطبي من دبي للسعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القنصلية العامة بدبي، متابعة نقل 3 حالات لمواطنين وطفل بالتعاون مع طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى السعودية، بإشراف مباشر من القنصل العام ورئيس قسم شؤون السعوديين.

وقالت القنصلية العامة للسعودية بدبي عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “إنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على أبناء الوطن، قامت القنصلية العامة بدبي بمتابعة نقل 3 حالات لمواطنَيْن وطفل بالتعاون مع طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى المملكة، بإشراف مباشر من القنصل العام ورئيس قسم شؤون السعوديين”.

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الإخلاء الطبي

يعتبر الإخلاء الطبي التابع لوزارة الدفاع مفخرة للسعودية لما يملكه من إمكانات كبيرة جدًّا تسهم في إنقاذ الحالات الطارئة، إذ يمتلك عددًا كبيرًا من الطائرات المجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية لتسهيل عمليات الإخلاء.

ولدى الإخلاء الطبي مجموعة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، تتمثل في الطيارين والفنيين ذوي الخبرة العالية من العسكريين والمدنيين والأطباء والممرضين الذين يقدمون أفضل الخدمات الصحية للمرضى على متن الطائرات أثناء عملية الإخلاء الطبي الجوي.

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