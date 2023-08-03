نقل 680 ألف برميل من صافر لسفينة بديلة

كشف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آخيم شتاينر، أمس الأربعاء، عن نقل 60% أو ما يعادل 680 ألف برميل من نفط خزان صافر اليمني إلى الناقلة البديلة، بعد نحو أسبوع من بدء عملية السحب.

تستمر 19 يومًا

وأعلنت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، بدء نقل النفط من الناقلة صافر الراسية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن عملية نقل الخام إلى الناقلة البديلة ستستمر 19 يومًا.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي: “أكثر من نصف النفط الموجود على متن السفينة تم نقله إلى السفينة البديلة في الأيام السبعة الماضية، وفقًا لقناة اليمن الفضائية.

من جانبه، قال المسؤول عن العملية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد مضوي: إنه تم سحب أكثر من 680 ألف برميل من النفط من صافر إلى الناقلةالبديلة حتى اليوم، مشيرًا إلى الوصول إلى علامة 60% أمس والسحب يتواصل بسلاسة تامة.

أكثر من مليون برميل

وكان غريسلي، أعلن سابقًا أن عملية النقل بأكملها ستستغرق أقل من ثلاثة أسابيع.

وأطلقت المنظمة الأممية، الأسبوع الماضي، عملية سحب حمولة الناقلة البالغة أكثر من مليون برميل من الخام الخفيف إلى السفينة الجديدة، في عملية تهدف إلى تجنّب كارثة بيئية في المنطقة، وتأمل الأمم المتحدة أن تزيل العملية التي تبلغ كلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار.

وترسو “صافر” التي صُنعت قبل 47 عامًا وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة منذ الثمانينيات، على بعد نحو خمسين كيلومترًا من ميناء الحديدة الإستراتيجي الذي يعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات، غرب اليمن، ولم تخضع “صافر” لأية صيانة منذ 2015، حين تصاعدت الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن.