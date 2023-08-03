نقل 680 ألف برميل من صافر لسفينة بديلة خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الإندونيسي قتلى وجرحى في اشتباكات جديدة بمخيم عين الحلوة الطفلة ديم تنقل فرحتها بأجواء أبها الباردة شاومي تطلق واحدًا من أفضل هواتف الشباب خلال أيام افتتاح المقر الجديد لمركز تأشير في مصر أجمل اللقطات النادرة لـ القمر العملاق حول العالم المجلس العسكري بالنيجر: عقوبات إيكواس غير عادلة ولن نرضخ للضغوط روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان مواطن يتبرع بأعضاء والدته بعد وفاتها دماغيًّا
كشف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آخيم شتاينر، أمس الأربعاء، عن نقل 60% أو ما يعادل 680 ألف برميل من نفط خزان صافر اليمني إلى الناقلة البديلة، بعد نحو أسبوع من بدء عملية السحب.
وأعلنت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، بدء نقل النفط من الناقلة صافر الراسية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن عملية نقل الخام إلى الناقلة البديلة ستستمر 19 يومًا.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي: “أكثر من نصف النفط الموجود على متن السفينة تم نقله إلى السفينة البديلة في الأيام السبعة الماضية، وفقًا لقناة اليمن الفضائية.
من جانبه، قال المسؤول عن العملية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد مضوي: إنه تم سحب أكثر من 680 ألف برميل من النفط من صافر إلى الناقلةالبديلة حتى اليوم، مشيرًا إلى الوصول إلى علامة 60% أمس والسحب يتواصل بسلاسة تامة.
وكان غريسلي، أعلن سابقًا أن عملية النقل بأكملها ستستغرق أقل من ثلاثة أسابيع.
وأطلقت المنظمة الأممية، الأسبوع الماضي، عملية سحب حمولة الناقلة البالغة أكثر من مليون برميل من الخام الخفيف إلى السفينة الجديدة، في عملية تهدف إلى تجنّب كارثة بيئية في المنطقة، وتأمل الأمم المتحدة أن تزيل العملية التي تبلغ كلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار.
وترسو “صافر” التي صُنعت قبل 47 عامًا وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة منذ الثمانينيات، على بعد نحو خمسين كيلومترًا من ميناء الحديدة الإستراتيجي الذي يعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات، غرب اليمن، ولم تخضع “صافر” لأية صيانة منذ 2015، حين تصاعدت الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن.