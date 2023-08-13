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خلال الربع الثاني

“نماء للكيماويات” تسجل خسائر بقيمة 26.3 مليون ريال

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
“نماء للكيماويات” تسجل خسائر بقيمة 26.3 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة نماء للكيماويات عن تسجيل خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 26.3 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل ربحية بـ 27 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في30 يونيو 2023 “6 أشهر”.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الخسارة التشغيلية بلغت 22 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل ربحية بـ 31 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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صافي الخسائر بعد الزكاة

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 45 مليون ريال مقابل ربح بـ 60 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي

وبلغت خسارة السهم 1.92 ريال خلال الفترة الحالية مقابل ربحية بـ 2.55 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

سبب تسجيل الخسارة

ويعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 20% بسبب الانخفاض الحاد لمتوسط أسعار بيع المنتجات نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية وذلك رغم زيادة الكميات المباعة خلال الفترة بنسبة 38% بينما انخفضت مصاريف البيع والتسويق بسبب انخفاض تكلفة الشحن مقارنة بعام الماضي، وكذلك ارتفاع تكاليف التمويل بقيمة 242 ألف ريال سعودي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

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