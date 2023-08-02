أوسوريو: لن أغير طريقة اللعب والنصر يضم نجومًا مميزين مواطنون بعد تمديد الدعم الإضافي: وطن العطاء وقيادة كريمة مسك توقع مذكرة تفاهم لإطلاق نسخة جديدة من برنامج سامسونج للابتكار الدفعة الأولى تبعد مالكوم عن الهلال إحباط تهريب 49.2 طن قات و437.7 كجم من الحشيش بـ 4 مناطق تشكيل مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي نمو سجلات الصناعات التحويلية في جيزان 24% خلال 2023 عبدالرحمن النمر في ذمة الله درجة الحرارة 127 مئوية نهارًا في القمر و -173 ليلًا آلية التأهل في كأس الملك سلمان للأندية 2023
كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات المُصدرة لقطاع الصناعات التحويلية في مدينة جيزان 24% خلال النصف الأول 2023، حيث بلغ عدد السجلات المُصدرة للقطاع 398 سجلًا تجاريًا، مقارنة بـ 321 سجل تجاري مُصدر في النصف الأول 2022م، فيما بلغ إجمالي السجلات القائمة لقطاع الصناعات التحويلية في مدينة جيزان 2,288 سجلًا تجاريًا.
ويعد قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الواعدة في رؤية السعودية 2030، حيث يشمل العديد من الأنشطة الهامة، من أبرزها: بناء السفن، وصنع الأجهزة الكهربائية المنزلية، وصنع الأثاث، وصنع الآلات الموسيقية، وصنع الإلكترونيات الاستهلاكية، وصنع الحواسيب والمعدات الملحقة، وصنع معدات الاتصالات، وسبك الحديد والصلب، وإصلاح المعدات المعدنية.
وتشهد منطقة جازان نهضة صناعية كبرى، حيث تم إنشاء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي تستهدف توطين الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والتعدينية والتحويلية، بالإضافة إلى توفير الإمدادات الحيوية للطاقة، وتوطين صناعة السفن، والاستثمار في الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية والسمكية، وتدشين ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في سبتمبر 2022، الذي يعزز الاستراتيجية الوطنية للصناعة ويحفز الصادرات.