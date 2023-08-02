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398 سجلًا تجاريًا مُصدرًا

نمو سجلات الصناعات التحويلية في جيزان 24% خلال 2023

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ مساءً
نمو سجلات الصناعات التحويلية في جيزان 24% خلال 2023
المواطن - ولاء المطرفي

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كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات المُصدرة لقطاع الصناعات التحويلية في مدينة جيزان 24% خلال النصف الأول 2023، حيث بلغ عدد السجلات المُصدرة للقطاع 398 سجلًا تجاريًا، مقارنة بـ 321 سجل تجاري مُصدر في النصف الأول 2022م، فيما بلغ إجمالي السجلات القائمة لقطاع الصناعات التحويلية في مدينة جيزان 2,288 سجلًا تجاريًا.

الصناعات التحويلية قطاع واعد

ويعد قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الواعدة في رؤية السعودية 2030، حيث يشمل العديد من الأنشطة الهامة، من أبرزها: بناء السفن، وصنع الأجهزة الكهربائية المنزلية، وصنع الأثاث، وصنع الآلات الموسيقية، وصنع الإلكترونيات الاستهلاكية، وصنع الحواسيب والمعدات الملحقة، وصنع معدات الاتصالات، وسبك الحديد والصلب، وإصلاح المعدات المعدنية.

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وتشهد منطقة جازان نهضة صناعية كبرى، حيث تم إنشاء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي تستهدف توطين الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والتعدينية والتحويلية، بالإضافة إلى توفير الإمدادات الحيوية للطاقة، وتوطين صناعة السفن، والاستثمار في الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية والسمكية، وتدشين ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في سبتمبر 2022، الذي يعزز الاستراتيجية الوطنية للصناعة ويحفز الصادرات.

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