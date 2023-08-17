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انتهت بانتصار الأخيرة

نهاية غريبة لمواجهة بين فهد وقرود البابون

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ صباحاً
نهاية غريبة لمواجهة بين فهد وقرود البابون
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، صوّره أحد عشاق الحياة البرية، مواجهة غريبة بين فهد ومجموعة من قردة البابون، انتهت بانتصار الأخيرة.

وصوّر الفيديو ريكي دا فونسيكا في حديقة كروغر الوطنية بجنوب إفريقيا، الذي قال: فوجئنا برؤية فهد يسير على مهل على جانب الطريق، وكانت مجموعة من قردة البابون تلعب على مقربة منه.

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وأردف فونسيكا: بدا الفهد واثقًا من نفسه في البداية، وكان متواجدًا بين الأعشاب على جانب الطريق.

وتابع: مع اقتراب الفهد من البابون، قفز من العشب في محاولة للقبض على أحد القردة، وفق ما نقلت وكالة يو بي آي للأنباء.

وتظهر في الفيديو قردة البابون التي تندفع بسرعة لإنقاذ القرد الذي هاجمه الفهد، وتقوم بمحاصرته، وعضه بقوة في مناطق مختلفة من جسده.

وينتهي الفيديو الذي حظي بمشاهدات كبيرة على مواقع التواصل بتمكن الفهد من الهروب من القردة، مع بعض الكدمات والجروح.

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