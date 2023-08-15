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المقطع حظى بتفاعل واسع

نهاية غير متوقعة لـ فزعة مواطن لصديقه!

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
نهاية غير متوقعة لـ فزعة مواطن لصديقه!
المواطن - فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو طريف بين نشطاء منصة إكس، لقائد مركبة طلب منه أحد أصدقائه المساعدة فأتى مسرعًا لتلبية طلبه، لكن من شدة سرعته انقلب بجانب سيارة صديقه المغرزة في الرمال.

مفاجأة غير متوقعة

وعلق صاحب المركبة الأولى التي غمرتها الرمال على حادث صديقه بقوله: طلبنا الفزعة يا رجال وجا الذيب الله يستر عليه ما قصر، وشوفوا لي سطحة أنا وإياه.

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تفاعل واسع

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد منصة إكس، فقال المواطن بدر باجيل: رحم الله أيام الباص النقل الجماعي أبو ريالين، بينما أضاف عبدالعزيز المغذوي: أمحق فزعة.

وقالت مواطنة صاحبة حساب وردزز: صار يبي من يفزع له، وأضافت حصة: ليته سلم الفزعة يبي فزعة ثانية، وزادت فوز: الفزعة اللي يغني الله عنها.

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