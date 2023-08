نهاية قائد فاغنر المفاجئة بعد انقلابه الفاشل ضد بوتين

بدا الوضع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد فاغنر، هادئًا منذ تمرده الفاشل في يونيو الماضي، حتى توصلا إلى هدنة اتفقا خلالها على نفي قائد فاغنر ومجموعته خارج البلاد في بيلاروسيا.

ووصلت الهدنة بين بوتين وقائد فاغنر للحظة انهيار مفاجئة، اليوم الأربعاء، حينما أعلنت وسائل الإعلام الروسية تحطم طائرة رجال أعمال كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرغ، في منطقة تفير تحديدًا، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص كانوا على متنها من بينهم يفغيني بريغوجين، بحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.

كما أصدرت هيئة تنظيم الطيران الروسية، روزافياتسي، بيانًا يؤكد إجراء التحقيق في الحادث. وقالت الوكالة: “بحسب قائمة الركاب، فإن يفغيني بريغوجين من بين ضحايا تحطم الطائرة”.

❗️Aircraft belonging to #Wagner PMC head #Prigozhin crashed in Russia.

All passengers on the aircraft were killed. Wagner founder Prigozhin allegedly was among the passengers of the plane, Russian media reported. pic.twitter.com/i5j29Db2Lh

— KyivPost (@KyivPost) August 23, 2023