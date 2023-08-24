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تتدفق منها المياه بسرعة 200 كم/ س

نهاية مأساوية لشاب حاول معانقة نافورة جنيف

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ صباحاً
نهاية مأساوية لشاب حاول معانقة نافورة جنيف
المواطن - فريق التحرير

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خطرت ببال شاب عشريني فكرة سيئة جدًّا تتمثل في محاولة تقبيل المياه المتصاعدة حتى ارتفاع 140 مترًا من نافورة جنيف الضخمة في بحيرة جنيف.

عبر حاجز الوصول

وأفاد شهود عيان بأن الشاب عَبَر مساء الاثنين حاجز الوصول إلى نافورة المياه رغم المنع التام للاقتراب منها.

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كما حاول الشاب في البداية وضع وجهه على الفوهة التي تتدفق منها المياه بسرعة 200 كيلومتر في الساعة أو 500 لتر في الثانية، وفقًا لأرقام هيئة جنيف الصناعية التي تتولى إدارة المَعلَم الأكثر شهرة في المدينة، وفق ما نقلته صحيفة 20 مينوت.

وبطبيعة الحال، أدى ضغط مياه النافورة إلى دفع الشاب بعنف إلى الخلف.

سقوطه أرضًا

ولفتت صحيفة 20 مينوت إلى أن ما حصل لم يثنِ الشاب عن الإقدام على محاولة أخرى، فما كان منه، بعد أن استعاد قواه، إلا أن حاول معانقة مياه النافورة بذراعيه، لكنّ ضغطها دفعه هذه المرة في الجو أمتارًا عدة، فسقط على البلاطة التي تحيط بالفوهة، ثم ألقى بنفسه في البحيرة.

وهرعت الشرطة لانتشاله من الماء على إثر تلقيها بلاغًا من عدد من الشهود.

انتشال الشاب

وذكر أحد الشهود للصحيفة أن عناصر الشرطة طلبوا قطع مياه النافورة بصورة عاجلة؛ ليتمكنوا من انتشاله.

وتابعت الناطقة باسم شرطة جنيف ألين دار: إن الشرطة “أنجدته ورفعته” إلى زورقها. وتولت سيارة إسعاف نقل الشاب إلى مستشفيات جنيف الجامعية.

ولم تتوافر أي معلومات فورًا عن وضعه الصحي.

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