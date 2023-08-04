نواف العقيدي الأفضل في مجموعات كأس الملك سلمان للأندية

واصل حارس المرمى نواف العقيدي تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون من أبرز الحراس في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

تألق نواف العقيدي

وشارك نواف العقيدي بشكل أساسي في مباريات النصر بمرحلة المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية العربية، واستقبل هدفين فقط، ليلعب دورًا بارزًا في تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي.

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أبرز أرقام نواف العقيدي، وأكدت أنه الحارس الأعلى تقييمًا في مرحلة المجموعات، حيث منحته تقييم 7.23 درجة.

وشارك نواف العقيدي في 3 مباريات، وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة، وقام بـ6 تصديات ناجحة، 4 منها من كرات داخل منطقة الجزاء، وبلغت نسبة تصدياته الناجحة 75%، ووصلت نسبة الكرات الطويلة الناجحة لـ72%.

النصر بكأس الملك سلمان للأندية

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية بتعادل سلبي ضد الشباب، ثم فاز على الاتحاد المنسيتري بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل إيجابيًا مع الزمالك المصري.

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر موعدًا مع الرجاء المغربي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية، حيث تأهل الأخير كمتصدر المجموعة الرابعة.