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بعد تألقه في كأس الملك سلمان للأندية

نواف العقيدي يُطمئن النصراويين قبل بداية دوري روشن

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
نواف العقيدي يُطمئن النصراويين قبل بداية دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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واصل حارس المرمى نواف العقيدي تألقه اللافت مع النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، ليلعب دورًا بارزًا في تأهله إلى النهائي.

النصر إلى النهائي

ولعب النصر ضد الشرطة العراقي، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدف دون رد سجله كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء.

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وينتظر العالمي الفائز من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الشباب التي ستنطلق بعد نصف ساعة تقريبًا، لملاقاته في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية المقرر إقامته، مساء يوم السبت المقبل.

رونالدو وساديو ماني
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

تألق نواف العقيدي

وشهدت مباراة النصر ضد الشرطة العراقي تألقًا لافتًا من نواف العقيدي، الذي لعب دور البطولة في الفوز، بعد تصديه ببراعة لانفراد في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، ليُحافظ على نظافة شباكه ويقود العالمي للنهائي.

وتفاعل الوسط الرياضي والجمهور مع تألق الحارس، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وقال الإعلامي علي هبة: ” شكرًا من القلب نواف العقيدي، أنت السبب بعد توفيق الله في وصول فريقك لنهائي كأس العرب”.

نواف العقيدي
العقيدي – المصدر @AlNassrFC

وقال الإعلامي عبدالله الفقير: “مزمار الحي يطرب ويبدع .. الأمان نواف العقيدي اطمئنان .. نجم سعودي بامتياز، مبروك لعشاق النصر، نهائي سعودي عربي منتظر”، وكتب محمد التوم: “فوز النصر نهديه للبطل العقيدي، مبروك يا عالميين المستوى والتأهل”.

وعلق الكاتب عبدالرحمن الفريح، قائلًا: “بطل يا نواف العقيدي.. إنقاذ كان نقطة تحول لصالح العالمي”، وقال وليد الصيعري: “العقيدي يجبر إدارة النصر على عدم التفكير في التعاقد مع حارس أجنبي والاستفادة من اللاعبين الأجانب في مركز المدافع والمهاجم.. ننتظر صفقات نادي النصر القادمة بعد ٤ أيام”.

وتابع عمرو: “نواف العقيدي هو مكسب النصر قبل بداية الدوري السعودي بدون شك، مستويات رائعة”، وعلق فهد الخريجي قائلًا: “العقيدي خلص فيك الكلام.. ما شاء الله تبارك الله عليك يا بطل”.

نواف العقيدي
العقيدي – المصدر @SofaScoreARB

 

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