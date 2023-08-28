نوبة قلبية مفاجئة تداهم معلمًا أثناء تأدية عمله وتتسبب بوفاته بمكة

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أثارت واقعة وفاة معلم أثناء تأدية عمله داخل مدرسته في مكة متأثرًا بنوبة قلبية مفاجئة، مشاعر رواد منصة إكس الذين آلمهم الخبر، داعين الله أن يتغمده برحمته.
وأعلنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة نبأ وفاة المعلم في تغريدة بمنصة إكس قالت فيها: الأسرة التعليمية بتعليم مكة تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة المعلم/ بندر خوج معلم التربية البدنية بمدرسة تميم الداري، الذي انتقل إلى رحمة الله وهو يؤدي عمله في مدرسته إثر نوبة قلبية مفاجئة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
وسادت حالة من الحزن بين مستخدمي المنصة سائلين المولى أن يرزق ذويه الصبر والسلوان، وأن يجعله من أهل الجنة، حيث رصدت “المواطن” جانبًا من تعليقاتهم على خبر وفاته.
وقال المواطن إبراهيم مسرحي: إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ونعم الرجل الصادق الخلوق.
وكتب فواز الحارثي: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. وأضاف آخر: غفر الله لك أخي بندر وجعل الله مثواك الفردوس الأعلى عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وألهمكم الصبر والسلوان.