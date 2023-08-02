نونو سانتو: أحرص على تطوير اللاعبين الشباب

أكد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، أنه يحرص على متابعة أكاديمية نادي الاتحاد باستمرار، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم باللاعبين الشباب.

نونو سانتو يؤكد رغبته بتطوير اللاعبين

وتحدث نونو سانتو عن مباراة الاتحاد ضد الشرطة العراقي، قائلًا: “بدأنا بشكل جيد، استحوذنا على الكرة بشكل جيد وكان ينقصنا الشراسة قليلا، تطورنا بعد ذلك وسجلنا، أيضًا لم نسمح للخصم بتهديدنا”.

وتابع المدرب البرتغالي خلال تصريحاته بعد المباراة: “لعبنا بعديد من اللاعبين الشباب وهذا جزء من الإعداد ويهمنا تطورهم فنيا وبدنيا واستجابتهم كانت جيدة”.

وأضاف نونو سانتو: “أحد أهدافي دائما عندما أصل إلى أي نادٍ تطوير اللاعبين، أكملت موسمًا معهم والعمل مستمر اللاعبون لديهم هامش كبير للتطور، دائما أتابع لاعبي الأكاديمية وأسعى لدمجهم مع الفريق الأول”.

وأردف نونو سانتو: “في الموسم الماضي هناك 5 لاعبين تدربوا بشكل دائم معنا كان لدينا سويلم المنهالي، مروان الصحفي، كريم المغربي وآخرين الآن لدينا فرحة الشمراني .. دائما نحرص على أكاديمية النادي لأنهم هم من يشكل تاريخ النادي مستقبلا”.

واختتم نونو سانتو تصريحاته قائلًا: “اليوم 10 لاعبين محليين كانوا في الملعب، يجب علينا يوميًا أن نشاهد لاعبي الفئات السنية والعمل معهم وتطويرهم باستمرار، ولا يوجد أي أمر يتغير في أي مواجهة، تحضيرنا واحد لكافة المواجهات لأننا نحترم جميع الفرق”.

الاتحاد يُلاقي الهلال

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد موعدًا من الهلال في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد تأهل الزعيم كوصيف عن المجموعة الثانية.