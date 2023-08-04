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موجهًا الشكر للجماهير على الدعم

نونو سانتو: مواجهة الهلال صعبة وفابينيو لن يُشارك غدًا

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
نونو سانتو: مواجهة الهلال صعبة وفابينيو لن يُشارك غدًا
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو على صعوبة مواجهة الهلال في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، كما وجه الشكر للجماهير على الدعم الكبير.

تعليق نونو سانتو على المباراة

وسيلعب الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد السبت، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

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وتحدث نونو سانتو عن مباراة الغد، قائلًا: “مواجهة صعبة بطبيعة الحال، لدينا حصة تدريبية اليوم، والمواجهة حماسية للجماهير أيضًا، كما أود أن أشكر جماهير الاتحاد على دعمهم الدائم”.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالكلاسيكو: “عبدالرزاق حمدالله عانى قليلًا بحكم ضغط المباريات وغير مؤكد مشاركته غدًا.. وفابينيو بدأ بالتدريب معنا من الأمس، وهو لا يستطيع المشاركة أمام الهلال”.

وأضاف نونو سانتو حديثه عن الصفقات الجديدة: “يجب إعطاء وقت للاعبين الجدد حتى يفهموا الفريق وهدفنا الحصول على أفضل نسخة من كل لاعب بأسرع وقت”.

نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

الاستعداد للكلاسيكو

واستكمل: “نخوض كافة المواجهات بنفس الاستعداد والتحضير، من المهم معرفة كل التفاصيل ومنحها للاعبين ليقدموا أفضل ما لديهم، ما حدث في العام لا يشكل شيئًا فكل مباراة لها ظروفها”.

واختتم نونو سانتو تصريحاته قائلًا: “تصدرنا المجموعة وذلك هدف رئيسي لنا للبقاء هنا في الطائف وتقليل ساعات السفر والتنقل، كرة القدم حاليًا يوجد فيها مختصون بالاسترجاع وراحة اللاعبين”.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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