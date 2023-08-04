نونو سانتو: مواجهة الهلال صعبة وفابينيو لن يُشارك غدًا

شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو على صعوبة مواجهة الهلال في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، كما وجه الشكر للجماهير على الدعم الكبير.

تعليق نونو سانتو على المباراة

وسيلعب الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد السبت، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وتحدث نونو سانتو عن مباراة الغد، قائلًا: “مواجهة صعبة بطبيعة الحال، لدينا حصة تدريبية اليوم، والمواجهة حماسية للجماهير أيضًا، كما أود أن أشكر جماهير الاتحاد على دعمهم الدائم”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالكلاسيكو: “عبدالرزاق حمدالله عانى قليلًا بحكم ضغط المباريات وغير مؤكد مشاركته غدًا.. وفابينيو بدأ بالتدريب معنا من الأمس، وهو لا يستطيع المشاركة أمام الهلال”.

وأضاف نونو سانتو حديثه عن الصفقات الجديدة: “يجب إعطاء وقت للاعبين الجدد حتى يفهموا الفريق وهدفنا الحصول على أفضل نسخة من كل لاعب بأسرع وقت”.

الاستعداد للكلاسيكو

واستكمل: “نخوض كافة المواجهات بنفس الاستعداد والتحضير، من المهم معرفة كل التفاصيل ومنحها للاعبين ليقدموا أفضل ما لديهم، ما حدث في العام لا يشكل شيئًا فكل مباراة لها ظروفها”.

واختتم نونو سانتو تصريحاته قائلًا: “تصدرنا المجموعة وذلك هدف رئيسي لنا للبقاء هنا في الطائف وتقليل ساعات السفر والتنقل، كرة القدم حاليًا يوجد فيها مختصون بالاسترجاع وراحة اللاعبين”.