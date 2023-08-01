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بعد إصابته وإصابة كانتي والتعاقد مع فابينيو

نونو سانتو يرفض حسم مصير طارق حامد مع الاتحاد

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
نونو سانتو يرفض حسم مصير طارق حامد مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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رفض المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، حسم مصير المصري طارق حامد مع الفريق رغم الأنباء التي تحدثت عن اقترابه من مغادرة العميد بعد التعاقد مع البرازيلي فابينيو نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

تفاصيل إصابة طارق حامد

وتحدث سانتو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الشرطة العراقي غدًا في كأس الملك سلمان للأندية قائلًا: ” مباراة الشرطة صعبة، وهو فريق منظم ويجيد اللعب على المرتدات وتحركات مهاجمهم جيدة، وقمنا بتحليل أدائهم وسنقوم بالتركيز على أدائنا وتطوره”.

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وأضاف نونو سانتو: ” فابينيو لاعب اتحادي سيتواجد مع الفريق في الطائف لكنه لن يشارك في البطولة العربية لأن اسمه ليس بالقائمة، ولكن من المؤكد بأنه سيشارك بعد نهاية البطولة”.

وتابع مدرب الاتحاد: ” سنقرر مشاركة كانتي وفقًا لاجتماع اليوم مع اللاعب والجهاز الطبي وسنحدد مصيره، أما بالنسبة لأ طارق فإصابته مزعجة للغاية وهو الآن أفضل بعد العملية الجراحية وسوف ننتظر حتى يتحسن تمامًا لأنه عنصر مهم للفريق”.

وأضاف: ” تركيزنا حاليًا منصب على البطولة وسوف نقرر من اللاعب الذي سيكون فابينيو بديلًا له”.

أما مدالله العليان ظهير أيمن الاتحاد فقال: ” فريق الشرطة فريق منظم وثقتنا كبيرة للفوز بالمباراة”.

مدالله العليان لاعب الاتحاد

ثلاثي الوسط يمثل مشكلة لـ الاتحاد

وكان طارق حامد تعرض لإصابة في الجانب الأيمن الوجه خلال مباراة الاتحاد والصفاقسي التونسي أول أمس الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، كما أن كانتي يُعاني حاليًا من إنفلونزا حادة تغيب بسببها عن مباراة الصفاقسي التونسي في الجولة الثانية، كذلك انضم فابينيو للاتحاد أمس الاثنين، ومن الصعب اللحاق والدخول في القائمة الأساسية لمباراة الشرطة العراقي، كون اللاعب البرازيلي لم يخض حتى الآن أي تدريبات تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو.

نونو سانتو مدرب الاتحاد

يذكر أن طارق حامد كان طمأن جماهير الاتحاد على إصابته ناشرًا صورًا له بعد إجرائه عملية جراحية في الوجه عبر موقع ” إكس” قائلًا: “لحظة ممكن تغير كل حاجة.. أنا بخير الحمد لله”، وذلك بعد إعلان نادي الاتحاد عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة”.

وأُصيب حامد، في لقاء الصفاقسي بعد ركله في الوجه من قبل اللاعب حسين علي جاسم، ليتعرض لإصابة دامية، ويحصل لاعب الصفاقسي التونسي على بطاقة حمراء مباشرة، بعدما قام الحكم باللجوء إلى تقنية الفيديو.

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