نيابة عن الملك سلمان.. الجبير يشارك في حفل تنصيب رئيس الباراغواي

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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أمس، في العاصمة أسونسيون، في مراسم حفل تنصيب فخامة الرئيس سانتياغو بينيا بالاسيوس، رئيساً لجمهورية الباراغواي.
ونقل معاليه خلال حفل التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامة رئيس جمهورية الباراغواي، وتمنياتهما لحكومة وشعب الباراغواي الصديق المزيد من النماء والتقدم والازدهار.