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نيابة عن الملك سلمان.. بدر بن سلطان يتشرف بغسل الكعبة المشرفة غدًا

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
نيابة عن الملك سلمان.. بدر بن سلطان يتشرف بغسل الكعبة المشرفة غدًا
المواطن - واس

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يتشرف الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بغسل الكعبة المشرفة غدًا الأربعاء.

ويشارك معه في غسل الكعبة المشرفة، عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وجمع من المواطنين.

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عناية بقبلة المسلمين

وتأتي هذه المناسبة في إطار اهتمام قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – ومن بعده أبناؤه البررة – رحمهم الله -، وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، وتعظيمهم وعنايتهم بقبلة المسلمين.

وتعمل إدارة الطيب والبخور بالمسجد الحرام على توفير أجود أنواع دهن العود والورد والبخور والأجهزة الحديثة، لتطييب الكعبة المشرفة بعد غسلها.

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