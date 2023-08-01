نيابة عن الملك سلمان.. بدر بن سلطان يتشرف بغسل الكعبة المشرفة غدًا غسل الكعبة المشرفة مشهد عالمي يبهر الملايين وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإندونيسي بجاكرتا التعاون في المجال العسكري تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن أطلق النار على آخر في الرياض المرور: استخدموا التنبيهات قبل الانتقال من المسارات بوقت كاف ضبط مواطن و5 مخالفين لتهريب المخدرات بنجران وعسير مطالبة بمشاركة الأندية الخليجية في دوري روشن القوات البرية تعلن عن 138 وظيفة شاغرة تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوداد الحاسمة سعود بن جلوي يستقبل مدير عام التعليم بجدة
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يتشرف الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بغسل الكعبة المشرفة غدًا الأربعاء.
ويشارك معه في غسل الكعبة المشرفة، عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وجمع من المواطنين.
وتأتي هذه المناسبة في إطار اهتمام قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – ومن بعده أبناؤه البررة – رحمهم الله -، وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، وتعظيمهم وعنايتهم بقبلة المسلمين.
وتعمل إدارة الطيب والبخور بالمسجد الحرام على توفير أجود أنواع دهن العود والورد والبخور والأجهزة الحديثة، لتطييب الكعبة المشرفة بعد غسلها.