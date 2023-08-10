نيابة عن الملك سلمان وولي العهد.. بدر بن سلطان يحضر المباراة النهائية للبطولة العربية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعو، ونيابةً عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يحضر الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ نائب أمير منطقة مكة المكرمة، المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة العربية لكرة القدم، على كأس الملك سلمان للأندية بين فريقي الهلال والنصر، التي ستقام الساعة السادسة من مساء بعد غدٍ السبت 12 أغسطس 2023م، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف.

وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز؛ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، جزيل شكره، وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لهذه النسخة من البطولة العربية، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمه واهتمامه الكبير بالاتحاد العربي، ومختلف برامجه المقامة، معربًا عن شكره لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على حضوره هذا الحدث الرياضي العربي المميز.

تهنئة فريقي الهلال والنصر

وهنأ في الختام فريقي الهلال والنصر على وصولهما للمباراة النهائية لهذه النسخة من البطولة العريقة، مقدمًا شكره للفرق العربية المشاركة كافة، على ما أظهروه من مستويات مميزة وأداء مشرف، اتسم بالروح الرياضية العالية، وهو ما أسهم في إظهار البطولة بصورة فنية مميزة للمتابعين والجماهير الرياضية كافة، من داخل الدول العربية وخارجها.