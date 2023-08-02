نيجيريا تقطع إمدادات الكهرباء عن النيجر بسبب الانقلاب

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كشفت وثيقة حكومية، أن إمدادات الكهرباء في النيجر والتي تأتي من نيجيريا، تراجعت بعد الانقلاب.
وفي التفاصيل، تراجعت إمدادات الكهرباء التي تأتي عبر خط نقل بيرنين-كيبي الذي تبلغ طاقته 80 ميجاوات إلى الصفر، اليوم الأربعاء.
وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 دولة بما فيها نيجيريا، الأحد، إغلاق الحدود مع النيجر وحظر الرحلات الجوية التجارية ووقف المعاملات المالية في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي.