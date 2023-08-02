Icon

وفاة رضيعة من الحر نسيتها جدتها في السيارة Icon الشرطة الأمريكية: فوضى بسبب بلاغ كاذب بإطلاق نار داخل الكونجرس Icon تقديم استشارات هندسية دون ترخيص يعرض مرتكبها للعقوبات Icon البنك الدولي يوقف تمويل جميع عملياته بالنيجر Icon 30 مليون مشاهدة على منصات شؤون الحرمين بمناسبة غسل الكعبة Icon سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته بعد 18 عامًا من الحب Icon سمكة سامة لدغتها أصعب من ألم الولادة Icon المدني: حافظوا على سلامة الأطفال من مصادر الخطر بالمنازل Icon توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى مساء الغد Icon الكويت تقر موازنة 2023-2024 بعجز متوقع 22 مليار دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
من 80 ميجاوات إلى الصفر

نيجيريا تقطع إمدادات الكهرباء عن النيجر بسبب الانقلاب

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
نيجيريا تقطع إمدادات الكهرباء عن النيجر بسبب الانقلاب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وثيقة حكومية، أن إمدادات الكهرباء في النيجر والتي تأتي من نيجيريا، تراجعت بعد الانقلاب.

تراجع إمدادات الكهرباء

وفي التفاصيل، تراجعت إمدادات الكهرباء التي تأتي عبر خط نقل بيرنين-كيبي الذي تبلغ طاقته 80 ميجاوات إلى الصفر، اليوم الأربعاء.

قد يهمّك أيضاً
روسيا تجلي موظفي سفارتها بالسودان

روسيا تجلي موظفي سفارتها بالسودان

الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية

الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية

وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 دولة بما فيها نيجيريا، الأحد، إغلاق الحدود مع النيجر وحظر الرحلات الجوية التجارية ووقف المعاملات المالية في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم