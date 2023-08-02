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مؤكدًا سعادته بالانتقال إلى الهلال

نيفيز ردًا على كلوب: لم نأت للتقاعد وانتقلنا لدوري قوي

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
نيفيز ردًا على كلوب: لم نأت للتقاعد وانتقلنا لدوري قوي
المواطن - فريق التحرير

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رد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي روبن نيفيز على تصريحات مدرب ليفربول، يورجن كلوب، بعدما انتقد التعاقدات الضخمة بدوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

روبن نيفيز يرد على كلوب

وتحدث نيفيز عن الميركاتو الحالي، وانتقال نجوم البريميرليج إلى دوري روشن، قائلًا: “لم نأت إلى هنا للتقاعد.. أتينا إلى دوري قوي جدًا، دوري يرغب أن يكون ضمن الدوريات الكبرى بالفترة المقبلة، ولا يمكن أن نكون أتينا لأخذ المال أو التقاعد”.

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وأضاف: “المباريات هنا صعبة والتنافسية عالية، والدوري يضم العديد من النجوم ولا يجد وجهة نظر حول ما قيل وتقييدها كما تحدث مدرب ليفربول يورجن كلوب، وأنا سعيد بالانضمام إلى الدوري السعودي”.

روبن نيفيز
النجم البرتغالي – المصدر @Alhilal_FC

التألق في مباراة الهلال والوداد

وعلق نيفيز على اختلاف أداء الهلال خلال مباراة الوداد اليوم، قائلًا: “منذ المواجهة الأولى حاولوا أن يظهروا بهذا المستوى، وأن يسعدوا الجماهير ويحققون نتيجة إيجابية، ولكن لم يوفقوا في أول مباراتين”.

روبن نيفيز
النجم البرتغالي – المصدر @Alhilal_FC

وبشأن تسجيله للهدف الأول مع الهلال وأمام جماهيره، قال خلال تصريحاته لقناة SSC: “سعيد بإحراز هذا الهدف وإسعاد الجماهير التي كانت واقفة مع اللاعبين طوال المباريات”.

ولعب الهلال ضد الوداد الرياضي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية العربية، وفاز الأزرق بنتيجة 2\1، ليتأهل إلى ربع النهائي.

الهلال في كأس الملك سلمان للأندية
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

 

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