السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من العام الماضي الاتحاد يتقدم على الشرطة العراقي بالشوط الأول الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس جنوب السودان نيفيز ردًا على كلوب: لم نأت للتقاعد وانتقلنا لدوري قوي الجماهير مُشيدة بـ الهلال: فوز وتأهل مستحق جزيرة الأسماك تستقطب الزوار مع انطلاق موسم الروبيان بالقطيف تمديد حساب المواطن يخفف آثار الإصلاحات الاقتصادية والتنموية السد يتجاوز أهلي طرابلس ويتأهل في الصدارة 22.7 مليون زائر لفعاليات الترفيه في 120 مدينة سعودية الهلال لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية
رد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي روبن نيفيز على تصريحات مدرب ليفربول، يورجن كلوب، بعدما انتقد التعاقدات الضخمة بدوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.
وتحدث نيفيز عن الميركاتو الحالي، وانتقال نجوم البريميرليج إلى دوري روشن، قائلًا: “لم نأت إلى هنا للتقاعد.. أتينا إلى دوري قوي جدًا، دوري يرغب أن يكون ضمن الدوريات الكبرى بالفترة المقبلة، ولا يمكن أن نكون أتينا لأخذ المال أو التقاعد”.
وأضاف: “المباريات هنا صعبة والتنافسية عالية، والدوري يضم العديد من النجوم ولا يجد وجهة نظر حول ما قيل وتقييدها كما تحدث مدرب ليفربول يورجن كلوب، وأنا سعيد بالانضمام إلى الدوري السعودي”.
وعلق نيفيز على اختلاف أداء الهلال خلال مباراة الوداد اليوم، قائلًا: “منذ المواجهة الأولى حاولوا أن يظهروا بهذا المستوى، وأن يسعدوا الجماهير ويحققون نتيجة إيجابية، ولكن لم يوفقوا في أول مباراتين”.
وبشأن تسجيله للهدف الأول مع الهلال وأمام جماهيره، قال خلال تصريحاته لقناة SSC: “سعيد بإحراز هذا الهدف وإسعاد الجماهير التي كانت واقفة مع اللاعبين طوال المباريات”.
ولعب الهلال ضد الوداد الرياضي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية العربية، وفاز الأزرق بنتيجة 2\1، ليتأهل إلى ربع النهائي.
🎙روبن نيفيز لاعب #الهلال رداً على حديث يورغن كلوب حول سوق الانتقالات السعودية
– لم نأتي هنا للتقاعد أتينا لدوري قوي وواعد
#الوداد_الهلال#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/lBbn1Id0Ue
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 2, 2023