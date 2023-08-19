نيمار: جماهير الهلال أسعدتني وسنحقق البطولات معًا

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أعرب البرازيلي نيمار نجم نادي الهلال الجديد عن سعادته بالأجواء التي صنعتها جماهير النادي خلال حفل تقديمه الذي انتهى قبل قليل في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وقال اللاعب البرازيلي متحدثًا لـ ” القنوات الرياضية السعودية” : “سعيد بالتواجد اليوم أمام هذه الجماهير، وسأقدم المزيد لهم خلال الفترة المقبلة”.
وتابع نجم الهلال الجديد: ” دعونا نستمتع مع الهلال هذا الموسم والمواسم القادمة ونحقق البطولات”.
وكان النجم البرازيلي وصل إلى الرياض مساء أمس الجمعة، حيث فور نزوله من الطائرة قوبل نيمار بترحاب كبير حيث حصل على مشروب القهوة السعودي وقامت الجماهير بتحيته، حيث قام أحدهم بمنحه باقة ورود بعد وصوله.
وتطمح جماهير الهلال في مواصلة تألق نيمار مع الأزرق، كما وصفت الصفقة بالأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.
وأُقيم حفل تقديم اللاعب البرازيلي، اليوم قبل انطلاقة مباراة الهلال والفيحاء في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وكشف نادي الهلال عن سعر التذكرة حيث يصل إلى 65 ريالًا فقط.
ونجح الهلال في التعاقد مع نيمار، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث جرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس.
نيمار – لاعب نادي #الهلال
دعونا نستمتع مع الهلال هذا الموسم والمواسم القادمة ونحقق البطولات#حفل_تقديم_نيمار#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/P3Zeip8zeP
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 19, 2023