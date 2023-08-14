نيمار في الهلال لموسمين بالقميص رقم 10

ينتظر الجمهور إعلان نادي الهلال عن صفقة انتقال نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، نيمار دا سيلفا إلى صفوف الأزرق بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

الهلال يحسم الصفقة

وأكدت bbc، اليوم الاثنين، عن توصل إدارة نادي باريس سان جيرمان لاتفاق مع نظيرتها في الهلال، على انتقال نيمار إلى صفوفه مقابل 90 مليون يورو، بالإضافة إلى إضافات أخرى، على أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبًا.

نيمار يخضع لفحوصات ويختار القميص

وتُشير كافة التقارير إلى اقتراب حسم صفقة النجم البرازيلي رسميًا، وقال خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو: “نيمار إلى الهلال.. تمت الموافقة الآن على جميع الوثائق من قبل جميع الأطراف”.

وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “سيُسافر النجم البرازيلي إلى السعودية قريبًا، حيث سينضم إلى الهلال لمدة عامين وسيرتدي القميص رقم 10.. وسيُكمل الفحوصات الطبية اليوم”.

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة “إكس”، حسم صفقة انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى الهلال، مؤكدًا أنها تمت وسيتم توقيع العقود رسميًا.

وفي السياق ذاته، أكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو”، سانتي أونا، أن النجم البرازيلي سيخضع لفحوصات طبية في باريس خلال الساعات القليلة القادمة، قبل التوقيع للهلال لمدة موسمين.