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استعدادًا للانضمام للهلال

نيمار في طريقه إلى الرياض

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
نيمار في طريقه إلى الرياض
المواطن - فريق التحرير

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غادر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قبل قليل، العاصمة الفرنسية باريس، متجهًا إلى الرياض، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

نيمار يُغادر للرياض

ونشر نادي الهلال عبر الرسمي على منصة “إكس”، صورًا للنجم البرازيلي أمام الطائرة، استعدادًا للسفر، وعلق قائلًا: “التاريخي في طريقه إلى الرياض”.

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نيمار
جانب من مغادرة النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

كما وجه نيمار رسالة قصيرة إلى الجماهير الهلالية في مقطع فيديو عبر حساب النادي، وقال: “أهلًا.. أنا في طريقي إلى الرياض، أراكم قريبًا”.

ونجح الهلال في التعاقد مع نيمار، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، وودعه لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي بالأمس، قبل المغادرة إلى الرياض.

نيمار
جانب من مغادرة النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

الجماهير تصف الصفقة بالأعظم

وتطمح جماهير الهلال في مواصلة تألق نيمار مع الأزرق، كما وصفت الصفقة بالأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.

وتقوم الجماهير الهلالية بتجهيز تيفو خاص باللاعب البرازيلي، من أجل الترحيب به خلال مواجهة الفيحاء غدًا في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، والتي ستشهد تقديمه رسميًا كلاعب في صفوف الأزرق.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

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