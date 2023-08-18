نيمار في طريقه إلى الرياض

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غادر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قبل قليل، العاصمة الفرنسية باريس، متجهًا إلى الرياض، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.
ونشر نادي الهلال عبر الرسمي على منصة “إكس”، صورًا للنجم البرازيلي أمام الطائرة، استعدادًا للسفر، وعلق قائلًا: “التاريخي في طريقه إلى الرياض”.
كما وجه نيمار رسالة قصيرة إلى الجماهير الهلالية في مقطع فيديو عبر حساب النادي، وقال: “أهلًا.. أنا في طريقي إلى الرياض، أراكم قريبًا”.
ونجح الهلال في التعاقد مع نيمار، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، وودعه لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي بالأمس، قبل المغادرة إلى الرياض.
وتطمح جماهير الهلال في مواصلة تألق نيمار مع الأزرق، كما وصفت الصفقة بالأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.
وتقوم الجماهير الهلالية بتجهيز تيفو خاص باللاعب البرازيلي، من أجل الترحيب به خلال مواجهة الفيحاء غدًا في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، والتي ستشهد تقديمه رسميًا كلاعب في صفوف الأزرق.
🤳🏻"التاريخي" @neymarjr :"هيـا بنا إلى الريـاض" 😍💙 pic.twitter.com/AEo6oO969V
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 18, 2023