المؤشر الإيجاري يسجل 275 ألف صفقة والرياض تتصدر بقيمة 900 مليون ريال وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة 25 مليون إسترليني تُقرب إيمريك لابورت من النصر 3 خطوات لعبور جسر الملك فهد عبر خدمة الرمز السريع تعليم الشرقية يستقبل طلبات شاغلي الوظائف الإدارية للتحويل للكادر التعليمي الإصابة تبعد فيرمينو عن الأهلي ضد الخليج السعودية تجمع الصيف والشتاء في وقت واحد نيمار ماكينة أهداف يحمل طموحات الهلاليين مساعد وزير الدفاع يشارك في مؤتمر موسكو الـ 11 للأمن الدولي فيرمينو الأعلى تقييمًا في أولى جولات دوري روشن
نجحت الإدارة الهلالية في تحقيق حلم الجماهير بحسم صفقة نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأعلن نادي الهلال بالأمس، عن تعاقده رسميًا مع نيمار، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث جرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس.
ووصفت الجماهير الهلالية صفقة النجم البرازيلي بالأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.
ويملك نيمار مسيرة مميزة مع باريس سان جيرمان، حيث إنه يُعد الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف مع فريقه في الدوري الفرنسي، منذ الانتقال إليه في عام 2017، قادمًا من برشلونة في صفقة تاريخية وصلت إلى 222 مليون يورو.
وساهم النجم البرازيلي في تسجيل 130 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، حيث نجح في هز الشباك 82 مرة، وقدم 48 تمريرة حاسمة، ليُكون مساهمًا في هدف كل 72 دقيقة، وذلك وفقًا لـ”أوبتا”.
ويُعد نيمار ثالث أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الممتاز، وثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، كما يُعد ثاني أكثر اللاعبين صناعة للفرص الخطيرة بـ88 فرصة، والأكثر مراوغات ناجحة بـ490 مرة، وذلك وفقًا لـ”سوفاسكور”.