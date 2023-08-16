نيمار ماكينة أهداف يحمل طموحات الهلاليين

نجحت الإدارة الهلالية في تحقيق حلم الجماهير بحسم صفقة نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نيمار هلالي

وأعلن نادي الهلال بالأمس، عن تعاقده رسميًا مع نيمار، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث جرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس.

أرقام مميزة مع باريس

ووصفت الجماهير الهلالية صفقة النجم البرازيلي بالأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.

ويملك نيمار مسيرة مميزة مع باريس سان جيرمان، حيث إنه يُعد الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف مع فريقه في الدوري الفرنسي، منذ الانتقال إليه في عام 2017، قادمًا من برشلونة في صفقة تاريخية وصلت إلى 222 مليون يورو.

وساهم النجم البرازيلي في تسجيل 130 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، حيث نجح في هز الشباك 82 مرة، وقدم 48 تمريرة حاسمة، ليُكون مساهمًا في هدف كل 72 دقيقة، وذلك وفقًا لـ”أوبتا”.

ويُعد نيمار ثالث أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الممتاز، وثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، كما يُعد ثاني أكثر اللاعبين صناعة للفرص الخطيرة بـ88 فرصة، والأكثر مراوغات ناجحة بـ490 مرة، وذلك وفقًا لـ”سوفاسكور”.