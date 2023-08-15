نيمار وفصل جديد مع الهلال

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أعلن نادي الهلال تعاقده مع الدولي البرازيلي نيمار جونيور، نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، وذلك لتعزيز صفوف الفريق والمنافسة على جميع المسابقات المحلية والقارية في موسم الانتقالات التاريخي الذي تشتهده الكرة السعودية.
ويعتبر نيمار جونيور واحدًا من أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في العالم خلال السنوات الماضية، حيث يتنوع بالتسجيل والصناعة.
خلال الموسم الماضي شارك النجم البرازيلي بشكل مباشر في تسجيل 40 هدفًا لصالح باريس سان جيرمان خلال 34 مشاركة سجل 21 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة على الرغم من تواجد أسماء ذهبية في فريقه مثل ليونيل ميسي المنتقل حديثًا الى انتر ميامي وكيليان مبابي.
وكان جونيور أحد اكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف على الرغم من قلة مشاركته وغيابه بداعي الإصابة لبعض المباريات.
جدير بالذكر أن الهلال حقق العلامة الكاملة في اولى مبارياته امام أبها بثلاثية نظيفة بطلها مالكوم الذي سجل هاتريك ليعادل مواطنه فيرمينو مهاجم الأهلي.