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استعدادًا لمواجهة الرائد المقبلة

نيمار يؤدي برنامجه التأهيلي والهلال يعاود تدريباته

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ مساءً
نيمار يؤدي برنامجه التأهيلي والهلال يعاود تدريباته
المواطن - فريق التحرير

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تواجد النجم البرازيلي نيمار، في مقر نادي الهلال للمرة الأولى، اليوم الأحد، استعدادًا لبدء مشواره رسميًا مع الفريق الأول لكرة القدم.

نيمار يبدأ التأهيل

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا لنيمار خلال تواجده في الصالة الرياضية، وعلق قائلًا: “التاريخي.. الظهور الأول في مقر كبير آسيا”.

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نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

وأشار إلى أن نيمار أدى تدريبًا في صالة الإعداد البدني، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي، الذي يجريه بعد آلام العضلة الأمامية، قبل مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم.

وكان المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، قد أكد أن إصابة نيمار ليست قوية، إلا أنه يحتاج إلى التأهيل، نظرًا لعودته من إصابة كبيرة من باريس سان جيرمان خلال الأشهر الماضية.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يواصل التدريبات

وعلى الصعيد الميداني، عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية اليوم، بعد التعادل مع الفيحاء بالأمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية أمام الفيحاء، فيما أدى بقية اللاعبين تطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية، بمشاركة متعب المفرج الذي أنهى برنامجه التأهيلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

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