نيمار يبدأ الجري والهلال يُنهي استعداداته للرائد

بدأ النجم البرازيلي نيمار، في الجري، خلال التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء، تمهيدًا لمشاركته في المران.

نيمار يبدأ الجري

وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن نيمار بدأ اليوم في الجري حول الملعب، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي، الذي يجريه بعد آلام العضلة الأمامية، قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.

وكان المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، قد أكد أن إصابة نيمار ليست قوية، إلا أنه يحتاج إلى التأهيل، نظرًا لعودته من إصابة كبيرة من باريس سان جيرمان خلال الأشهر الماضية.

الهلال جاهز للرائد

وعلى الصعيد الميداني، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته لمباراة الرائد، حيث طبق الجهاز الفني عددًا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في مواجهة الغد.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرائد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد جدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون رصيد، فيما يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر بالتساوي مع الأهلي والاتفاق.