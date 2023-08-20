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بعد تقديمه للجماهير

نيمار يزور مقر الهلال

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٦ مساءً
نيمار يزور مقر الهلال
المواطن - فريق التحرير

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زار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مقر نادي الهلال قبل قليل وذلك تمهيدًا للانضمام إلى تدريبات الفريق والتعرف على زملائه الجدد، بعد تقديمه أمس للجماهير في ملعب الملك فهد الدولي قبل مباراة الهلال والفيحاء في بطولة دوري روشن السعودي.

وكان في استقبال النجم البرازيلي، فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي وسعود كريري مدير الكرة.

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تفاصيل حفل نيمار

وتم تقديم النجم البرازيلي في حفل ضخم ومميز شهده 60 ألف مشجع لـ الهلال في جنبات ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

نيمار في مقر الهلال

وشهد الجمهور الحاضر عروضًا بالألعاب النارية والطائرات المسيّرة كما حدث في حفل تقديم الاتحاد لنجمه الفرنسي كريم بنزيما وحفل تقديم النصر لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشهد حفل نيمار أمس، تقديم كذلك مواطنه مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو المنضمين حديثًا للزعيم.

نيمار في مقر الهلال

وكان النجم البرازيلي وصل إلى الرياض مساء أول أمس الجمعة، حيث فور نزوله من الطائرة قوبل بترحاب كبير حيث حصل على مشروب القهوة السعودي وقامت الجماهير بتحيته، حيث قام أحدهم بمنحه باقة ورود بعد وصوله.

وتطمح جماهير الهلال في مواصلة تألق نيمار مع الأزرق، كما وصفت الصفقة بالأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.

 

 

 

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