نيمار يصل الرياض

وصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قبل قليل إلى الرياض بعدما هبطت طائرته في مطار الملك خالد الدولي وذلك تمهيدًا للانضمام إلى صفوف أزرق الرياض.

وفور نزوله من الطائرة قوبل النجم البرازيلي بترحاب كبير حيث حصل على مشروب القهوة السعودي وقامت الجماهير بتحيته، حيث قام أحدهم بمنحه باقة ورود بعد وصوله.

طموح جماهير الهلال تجاه الصفقة

وتطمح جماهير الهلال في مواصلة تألق نيمار مع الأزرق، كما وصفت الصفقة بالأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.

وتقوم الجماهير الهلالية بتجهيز تيفو خاص باللاعب البرازيلي، من أجل الترحيب به خلال مواجهة الفيحاء غدًا في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، والتي ستشهد تقديمه رسميًا كلاعب في صفوف الأزرق.