نيوكاسل يسعى لمواصلة التألق على ملعبه

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد بقيادة مدربه إيدي هاو، في مواصلة تألقه على ملعب “سانت جيمس بارك”، وتجاوز عقبة ليفربول.

مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

ويحتضن ملعب “سانت جيمس بارك”، مباراة نيوكاسل ضد ليفربول، عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الماكبايس المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

تألق الفريق مع إيدي هاو

ويسعى الماكبايس تحت قيادة إيدي هاو، لمواصلة سجله المميز على ملعبه، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول اليوم، حيث إنه تجنب الخسارة في أرضه منذ أغسطس الماضي، حينما سقط أمام الريدز بنتيجة 2\1.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ خسارته أمام ليفربول، حيث نجح في تحقيق 20 انتصارًا على ملعبه، وتعادل في 6 مواجهات فقط، ما يُحفز اللاعبين للحفاظ على هذا السجل المميز اليوم.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب في مواصلة تفوقه على الماكبايس، حيث إنه خسر أول مباراة له في ديسمبر 2015، ولم يسقط في 13 لقاء بعد ذلك.