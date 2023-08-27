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خلال مواجهة ليفربول اليوم

نيوكاسل يسعى لمواصلة التألق على ملعبه

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
نيوكاسل يسعى لمواصلة التألق على ملعبه
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد بقيادة مدربه إيدي هاو، في مواصلة تألقه على ملعب “سانت جيمس بارك”، وتجاوز عقبة ليفربول.

مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

ويحتضن ملعب “سانت جيمس بارك”، مباراة نيوكاسل ضد ليفربول، عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الماكبايس المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

مباراة نيوكاسل ضد ليفربول
موعد المباراة – المصدر @NUFC

تألق الفريق مع إيدي هاو

ويسعى الماكبايس تحت قيادة إيدي هاو، لمواصلة سجله المميز على ملعبه، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول اليوم، حيث إنه تجنب الخسارة في أرضه منذ أغسطس الماضي، حينما سقط أمام الريدز بنتيجة 2\1.

نيوكاسل
لاعبو الفريق – المصدر @NUFC

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ خسارته أمام ليفربول، حيث نجح في تحقيق 20 انتصارًا على ملعبه، وتعادل في 6 مواجهات فقط، ما يُحفز اللاعبين للحفاظ على هذا السجل المميز اليوم.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب في مواصلة تفوقه على الماكبايس، حيث إنه خسر أول مباراة له في ديسمبر 2015، ولم يسقط في 13 لقاء بعد ذلك.

صلاح - ليفربول ضد بورنموث

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