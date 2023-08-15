نيوم تتحلى بجمال أخاذ مع تدفق الشلالات عقب الأمطار

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وقال البلوي في تصريحات لقناة “العربية: “أنا عاشق ومتتبع لتأثير الأمطار على الطبيعة في السعودية، وخلال رحلتي إلى نيوم، شاهدت الشلالات بجمالها الأخاذ، وانحدار المياه من أعالي الجبال التي صنعت لوحة فنية بديعة من صنع الخالق”.
وأضاف أن نيوم تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها تخرج في كل فصل من فصول السنة بشكل جديد وسحر خاص للمكان، الذي يضم تعددية جغرافية ما بين الجبال والسهول.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويستمر الطقس حارًا على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط السعودية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم وحائل.
شاهد.. شلالات وأجواء ساحرة في #نيوم شمال غرب #السعودية بعد هطول أمطار متفرقة على المنطقة
عبر:@mrshal_91 pic.twitter.com/Kk9b2apfj9
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 14, 2023