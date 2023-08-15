نيوم تتحلى بجمال أخاذ مع تدفق الشلالات عقب الأمطار

وقال البلوي في تصريحات لقناة “العربية: “أنا عاشق ومتتبع لتأثير الأمطار على الطبيعة في السعودية، وخلال رحلتي إلى نيوم، شاهدت الشلالات بجمالها الأخاذ، وانحدار المياه من أعالي الجبال التي صنعت لوحة فنية بديعة من صنع الخالق”.

وأضاف أن نيوم تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها تخرج في كل فصل من فصول السنة بشكل جديد وسحر خاص للمكان، الذي يضم تعددية جغرافية ما بين الجبال والسهول.

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