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لإنتاج 600 طن من الهيدروجين الأخضر يوميًّا

نيوم تستعد لتدشين أكبر محطة للطاقة الكهروضوئية بالشرق الأوسط

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
نيوم تستعد لتدشين أكبر محطة للطاقة الكهروضوئية بالشرق الأوسط
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تخطط شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، لإنتاج 600 طن من الغاز الصديق للبيئة يوميًّا، مما يولد طلبًا على الأقل بقيمة 4 وات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح، ذلك تعاقدت إدارة المشروع الضخم مع شركة صينية لضمان عمل المحطة بالكامل بشكل يومي.

صفقة نيوم مع شركة صينية

وأعلنت شركة Sungrow الصينية، في بيان لها، أنها وقعت عقدًا مع شركة Larsen & Toubro لتزويدها بعواكس لمحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2.2 جيجا وات، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية موجودة في موقع واحد على نطاق المرافق في الشرق الأوسط، والمعدة لتزويد مشروع نيوم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في السعودية والتابع لشركة نيوم الخضراء للهيدروجين (NGHC).

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وسيقوم مشروع نيوم بإنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون باستخدام مصادر الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن يوميًّا من الهيدروجين الأخضر بحلول نهاية عام 2026. حيث سيمثل هذا المشروع علامة بارزة في تقدم المملكة العربية السعودية لتحقيقها لرؤية 2030 وخلق مستقبل طاقة نظيفة ومستدامة.

تفاصيل صفقة نيوم للهيدروجين الأخضر

وتشارك شركة  Sungrow بشكل كبير في مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، وفي وقت سابق وقعت Sungrow عقدًا مع Larsen & Toubro لتزويد أنظمة تخزين طاقة تبلغ 400 ميجا وات في الساعة تشتمل على قدرة تيار مستمر تبلغ 536 ميجا وات/ 600 ميجا وات في الساعة لمشروع نيوم.

ويعد تزويد شركة Sungrow لنيوم بعواكس من نوع Sungrow 1 + X Modular Inverter لمحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2.2 جيجا وات مساهمة قوية من نوعها للشركة في مشروع تاريخي وعملاق مثل مشروع نيوم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

أهداف مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر

ومن المتوقع أن ينتج مصنع نيوم الهيدروجين العملاق التابع لشركة NGHC في أوكساجان بالمملكة العربية السعودية ما يصل إلى 600 طن يوميًّا من الهيدروجين الخالي من الكربون بحلول نهاية عام 2026، وسيوفر هذا الطلب على 4 وات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات، باستخدام أكثر من 2 جيجا واط من التحليل الكهربائي للهيدروجين.

ويعد المشروع حجر الزاوية في مشروع رؤية المملكة العربية السعودية المستقبلي 2030 الذي يعد باستثمارات تصل إلى 500 مليار دولار من أجل بناء مدينة خطية تسمى نيوم تمتد على مسافة 170 كيلومترًا شرقًا من البحر الأحمر.

أهمية مشروع نيوم لأوروبا وآسيا

تهدف NGHC إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع للتصدير العالمي في شكل أمونيا خضراء باستثمارات إجمالية تبلغ 8.4 مليار دولار. وبدعم من 23 مؤسسة بنكية ومالية محلية وإقليمية ودولية، حقق المشروع إغلاقًا ماليًّا كاملًا في مايو 2022؛ مما أدى إلى ترسية عقود طويلة الأجل.

يذكر أن السعودية تمتلك أيضًا الشمس والهواء، والبنية التحتية والموانئ والقرب الجغرافي من دول آسيا، بالإضافة إلى الوقود الأحفوري، الذي يعد مكونًا مهمًّا لإنتاج الهيدروجين، مما يجعلها العميل المفضل لآسيا لشراء الهيدروجين الأخضر. كما أن أوروبا تحتاج سنويًّا إلى 20 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، تستورد منها 10 ملايين طن على الأقل من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وفق آخر الدراسات الأوروبية.

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