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يمثل تهديدًا أمنيًّا للشبكات التقنية في المدينة

نيويورك تحظر تيك توك على الهواتف الرسمية

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
نيويورك تحظر تيك توك على الهواتف الرسمية
المواطن - فريق التحرير

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طالبت مدينة نيويورك موظفيها بحذف تيك توك من هواتفهم الرسمية. وبذلك تنضم نيويورك للحكومة الفيدرالية وأكثر من نصف الولايات الأمريكية في حظر تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين.

تهديد أمني

وقال المتحدث باسم عمدة المدينة، إريك آدامز: إن أبرز مسؤولي الأمن المعلوماتي في المدينة قرروا أن تيك توك يمثل “تهديدًا أمنيًّا” للشبكات التقنية في المدينة.

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ووجهت الحكومة الفيدرالية موظفيها بحذف تيك توك من الهواتف المحمولة التي قدمتها لهم الحكومة في بداية العام الجاري.

وأصدرت أكثر من نصف الولايات الأمريكية أوامر حظر مشابهة.

BBC تحظر تيك توك وتخبر الموظفين بحذف تطبيق 

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