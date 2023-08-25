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في شباك نادي الفتح

هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز في دوري روشن

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز في دوري روشن
المواطن - محمد سمعه

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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق أول فوز في الدوري السعودي على حساب نادي الفتح بخماسية دون رد في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن.

النصر يفوز بخماسية

وفي الشوط الأول، سجل أصفر الرياض هدفيه عبر كل من السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ 27 والـ 38.

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وفي الشوط الثاني، واصل أصفر الرياض إبداعه ليسجل 3 أهداف بواقع هدفين من رونالدو في الدقيقتين الـ 55 والـ 96، بينما سجل ساديو ماني هدفًا ثانيًا له في الدقيقة الـ 82.

رونالدو - كريستيانو رونالدو - دوري روشن

وبعد المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 3 نقاط محققًا أول فوز في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/ 2024، بينما تجمد رصيد الفتح عند 4 نقاط.

ساديو ماني - النصر ضد الفتح

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