هاتريك مالكوم يُهدي الهلال أول 3 نقاط بـ دوري روشن

قاد البرازيلي مالكوم الفريق الكروي الأول بـ الهلال للفوز على نادي أبها في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2023/2024 بنتيجة 3-1.

وسجل مالكوم الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ 32 ثم تعادل بعدها بدقيقة، اللاعب التونسي سعد بقير لنادي أبها في الدقيقة الـ 33.

الهلال يزيد الغلة في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني واصل مالكوم تألقه ليضيف هدفين في الدقيقتين الـ 55 والـ77.

وبهذا الهاتريك فإن الزعيم حصد أول 3 نقاط له في دوري روشن في الموسم الجديد.

وجاء فوز الهلال على أبها بعد يومين من خسارة نهائي البطولة العربية ضد نادي النصر، حيث حقق النصر اللقب لأول مرة في تاريخه بالفوز في النهائي بنتيجة 2-1 حيث أُقيمت المباراة في الطائف.