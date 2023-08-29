هاتف iPhone 15 الأقوى والأخف بهيكل من التيتانيوم

تصدر هاتف أيفون 15 المنتظر إطلاقه قريباً، مواقع التواصل ومحركات البحث، بسبب تسريبات جديدة بشأن شكله وحجمه ولونه المنتظر.

شكل هاتف iPhone 15

وستكون سلسلة هواتف iPhone 15 أخف من الإصدارات السابقة، ومن المتوقع أن يصل الجيل الجديد من الهواتف الذكية للشركة في سبتمبر مع بعض الترقيات، بما في ذلك هيكل من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم في iPhone 14 Pro والإصدارات السابقة بحسب التقرير.

ونتيجة لذلك، يمكن أن ينخفض وزن إصداري iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بنسبة تصل إلى 8 % مقارنة بالطرز السابقة.

أهم مواصفات iPhone 15

وبحسب موقع 9to5Mac فمن المتوقع أن يبلغ وزن iPhone 15 Pro حوالي 191 جرامًا، وهو أخف من سابقه iPhone 14 Pro الذي يزن 206 جرامات، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يزن iPhone 15 Pro Max 221 جرامًا، ما يعني أنه سيكون وزنه أقل من iPhone 14 Pro Max الذي يزن 240 جرامًا، ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 7.2% و7.9% لطرازى Pro وPro Max على التوالى.

لكن في نفس الوقت فهذه مجرد توقعات، ولم تعلن أبل بعد عن أي تفاصيل حول iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max المزعومين، ومن المتوقع أيضًا أن تظل أثقل من هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus، والتي من المتوقع أن تتميز بهيكل من الألومنيوم، وفقًا لموقع gadgets360.

هيكل هاتف iPhone 15

إلى جانب التحول المشاع إلى هيكل من التيتانيوم، تخطط شركة أبل لتقديم خيارين جديدين للألوان مع iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، وفقًا لتقرير حديث، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهواتف بخيارات الألوان الجديدة باللونين الأزرق الداكن والرمادي تيتان بينما يمكن إيقاف الألوان الحالية باللونين الذهبي والأرجواني العميق.

وتشير التقارير السابقة إلى أن سلسلة iPhone 15 ستوفر أيضًا سرعات نقل بيانات أسرع، وذلك بفضل الوصول المتوقع لمنفذ USB Type-C الذي سيحل محل موصل Lightning الخاص، ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون سرعات النقل من فئة Thunderbolt هي الميزة الوحيدة للموصل الحديث، وتخطط شركة آبل أيضًا لتقديم الدعم لسرعات الشحن السلكي الأسرع – حتى 35 واط – على هواتفها الذكية القادمة، وفقًا للتقارير.