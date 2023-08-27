هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج

حقق الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على نادي أوجسبورج بثلاثية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

أوجسبورج ضد بايرن ميونخ

وكان البايرن سجل هدفين في الشوط الأول عبر كل من فيليكس أودوخاي لاعب أوجسبورج بالخطأ في مرماه والنجم الإنجليزي هاري كين في الدقيقتين الـ 33 والـ 40.

وفي الشوط الثاني، سجل البايرن الهدف الثالث عبر هاري كين في الدقيقة السبعين، ثم قلص اللاعب ديون بيلجو الفارق لنادي أوجسبورج بإحرازه الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 87.

وأصبح رصيد البايرن بعد الفوز 6 نقاط، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند نقطة واحدة.