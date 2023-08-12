هاري كين ينضم إلى بايرن ميونيخ لـ4 مواسم

كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني، قبل قليل، عن تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين قبل ساعات معدودة على انطلاق أولى مباريات البافاري في موسم 2023\ 2024.

هاري كين يوقع للبايرن

وأوضح نادي بايرن ميونيخ في بيان رسمي، أنه تم التعاقد مع هاري كين في صفقة قياسية، حيث وقع على عقد ممتد حتى صيف عام 2027، وسيرتدي القميص رقم 9 مع الفريق الأول لكرة القدم.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن هاري كين صاحب الـ30 عامًا، ينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ في صفقة وصلت إلى 110 ملايين يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ العملاق البافاري.

وأصبح كين أغلى لاعب في تاريخ نادي بايرن ميونيخ والدوري الألماني لكرة القدم، متجاوزًا بذلك المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، الذي انتقل من أتلتيكو مدريد إلى البافاري مقابل 80 مليون يورو.

بايرن ميونيخ يواجه ليبزيج

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ مشواره في الموسم الرياضي من الدوري الألماني الممتاز، عند الساعة 9:45 مساء اليوم السبت، بمواجهة ليبزيج.