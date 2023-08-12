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قادمًا من صفوف توتنهام

هاري كين ينضم إلى بايرن ميونيخ لـ4 مواسم

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
هاري كين ينضم إلى بايرن ميونيخ لـ4 مواسم
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني، قبل قليل، عن تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين قبل ساعات معدودة على انطلاق أولى مباريات البافاري في موسم 2023\ 2024.

هاري كين يوقع للبايرن

وأوضح نادي بايرن ميونيخ في بيان رسمي، أنه تم التعاقد مع هاري كين في صفقة قياسية، حيث وقع على عقد ممتد حتى صيف عام 2027، وسيرتدي القميص رقم 9 مع الفريق الأول لكرة القدم.

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هاري كين
كين بقميص البايرن – المصدر @FCBayernEN

وأكدت تقارير مؤخرًا أن هاري كين صاحب الـ30 عامًا، ينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ في صفقة وصلت إلى 110 ملايين يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ العملاق البافاري.

هاري كين
كين – المصدر @HKane

وأصبح كين أغلى لاعب في تاريخ نادي بايرن ميونيخ والدوري الألماني لكرة القدم، متجاوزًا بذلك المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، الذي انتقل من أتلتيكو مدريد إلى البافاري مقابل 80 مليون يورو.

هاري كين
كين بعد التوقيع – المصدر @FCBayernEN

بايرن ميونيخ يواجه ليبزيج

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ مشواره في الموسم الرياضي من الدوري الألماني الممتاز، عند الساعة 9:45 مساء اليوم السبت، بمواجهة ليبزيج.

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