هبوط اضطراري لطائرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

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نوه مطار الملك عبدالعزيز بجدة بتلقي برج المراقبة لنداء استغاثة من طائرة تابعة لطيران سيشل برحلتها رقم (SEYO22) للقيام بهبوط اضطراري بسبب وجود رائحة دخان في كبينة قيادة الطائرة، وذلك في تمام الساعة 20:12 من يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023.
وأعلن المطار حالة الطوارئ رقم 2 والتأهب لتقديم المساعدة للطائرة وتفعيل غرفة إدارة الحالة التشغيلية الطارئة بالمطار، وهبطت الطائرة بسلام في تمام الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي.