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نجحت السويد في إحباط بعضها

هجمات إرهابية محتملة في السويد وبريطانيا تحذر

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
هجمات إرهابية محتملة في السويد وبريطانيا تحذر
المواطن - فريق التحرير

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حذرت بريطانيا، اليوم الأحد، مواطنيها المتجهين إلى السويد من احتمال وقوع هجمات إرهابية هناك، بعد وقائع إحراق نحرق نسخ من المصحف على يد مناهضين للإسلام، الأمر الذي أثار حفيظة المسلمين.

إحباط هجمات

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في إرشادات سفر محدثة أن السلطات السويدية نجحت في إحباط بعض الهجمات المزمعة وألقت القبض على عدد من الأشخاص.

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وأردفت الخارجية البريطانية: يجب أن تكونوا يقظين في هذا الوقت.. من المرجح جدًّا أن يحاول إرهابيون تنفيذ هجمات في السويد وأن تكون الأماكن التي يزورها الأجانب أهدافًا محتملة، وفقًا لرويترز.

تزايد التهديدات

وشدد مستشار الأمن القومي السويدي، هنريك لاندرهولم، في بيان أقر فيه بتغيير إرشادات السفر البريطانية، على تزايد التهديدات في السويد منذ وقائع حرق نسخ المصحف.

وأضاف لاندرهولم أن تقييم المخاطر استند إلى وقائع اقتحام سفارة السويد في العراق، في 19 يوليو الماضي، ومحاولة الهجوم على سفارتها في لبنان في التاسع من أغسطس، وكذلك إطلاق النار على موظفة في قنصلية سويدية في تركيا في الأول من الشهر ذاته.

وحذرت أيضًا الحكومة الأمريكية في إرشادات السفر الخاصة بها من احتمال وقوع هجمات إرهابية في السويد.

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