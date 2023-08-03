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موسكو تعلن إسقاط 6 طائرات بدون طيار

هجوم بطائرات مسيرة يستهدف روسيا مجددًا

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
هجوم بطائرات مسيرة يستهدف روسيا مجددًا
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن الحرب الروسية الأوكرانية تتخذ مسارًا مختلفًا وجديدًا، بعدما أعلنت روسيا تصديها مجددًا لهجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف موسكو للمرة الثانية على التوالي خلال الأسبوع الجاري.

إسقاط المسيرات

وأعلنت روسيا مجدداً، اليوم الخميس، إسقاط ست مسيّرات في منطقة كالوغا الواقعة على بعد أقل من مائتي كيلومتر عن العاصمة الروسية.

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وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت “هجوما إرهابيا بالمسيّرات” في كالوغا، دون وقوع إصابات أو أضرار. وقالت الوزارة في بيان: “تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 6 مسيرات”.

هجوم بالمسيرات على موسكو

كما قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف شابشا على تليغرام “أُسقطت ست مسيّرات كانت تحاول عبور منطقة كالوغا بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المضادة”، مشيرًا إلى عدم تسجيل ضحايا.

ولدى مقاطعة كالوغا حدود مع أراضي موسكو ومقاطعة موسكو، وكذلك مع مقاطعات بريانسك وأوريول وسمولينسك وتولا.

تكرار الهجمات على موسكو

وذكرت روسيا، الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت هجمات بمسيّرات في موسكو إلا أن إحداها استهدفت مبنى في المدينة سبق أن تعرّض لضربة مشابهة الأسبوع الماضي.

بدورها، شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، على أن موسكو تحتفظ بحق الرد على هذه الهجمات، إلا أنها أكدت أن ردها سيكون قاسياً فعلاً.

استهداف البنية التحتية في روسيا

وأضافت المسؤولة الروسية الرفيعة أن هجمات أوكرانيا التي تستهدف البنى التحتية الروسية مدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

في حين شددت واشنطن مراراً على أنها لا تشجع أو تمكن أوكرانيا من شن هجمات داخل روسيا، لأنها لا تريد أن ترى الحرب تتصاعد أكثر.

كما أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن الهجمات على الأراضي الروسية. وبينما تنفي أوكرانيا ضلوعها، جزمت موسكو مراراً بأن أصابع كييف تقف خلف تلك الهجمات.

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