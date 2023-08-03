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خلال 3:05.682 دقائق وبمسافة 2 كيلو متر

هداد يحرز لقب الشوط الرئيسي في المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
هداد يحرز لقب الشوط الرئيسي في المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن
المواطن - واس

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حقق “هداد” لمالكه صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لقب الشوط الرئيسي في اليوم الختامي من فئة المفاريد (بكار ـ قعدان) ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة، الذي انطلق الثلاثاء الماضي على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.

36 شوطًا

ونجح هداد في خطف الشوط خلال الفترة المسائية، بزمن وقدره 3:05.682 دقائق وبمسافة 2 كيلو متر، حيث أقيم اليوم 36 شوطًا لفئة المفاريد ضمن المرحلة التمهيدية من المهرجان.

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وحقَّقَت المطية “وابل” لمالكها علي السويدي المري التوقيت الأفضل اليوم في الشوط الثامن خلال الفترة الصباحية بزمن وقدره 3:01.893 دقائق، حيث شارك في اليوم الثالث والأخير من فئة المفاريد 1228 مطية تضمنتهم قائمة البداية الرسمية من قبل اللجنة، بواقع 935 مطية في الفترة الصباحية، و293 مطية في الفترة المسائية.

4149 مطية

وشارك في منافسات المفاريد خلال الثلاث أيام الماضية 4149 مطية في 120 شوطاً، حيث قطعت المطايا خلالها مسافة 240 كيلو مترًا.

وشهدت منافسات المفاريد احتفاظ المطية “جالوت” بالتوقيت الأفضل وبزمن وقدره 2:57.547 دقيقة.

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